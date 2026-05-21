Roma torna di moda Mijnans | concorrenza di Milan e Bologna

La Roma ha ripreso i contatti con Sven Mijnans, centrocampista dell’AZ Alkmaar. Il giocatore era stato già oggetto di interesse da parte del club capitolino durante l’ultima sessione di mercato estiva. Attualmente, il calciatore non ha ancora un trasferimento definito e la trattativa sembra essere in fase di valutazione. La concorrenza di club come Milan e Bologna resta una variabile da considerare nei prossimi giorni.

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La Roma ha riattivato i contatti per Sven Mijnans, centrocampista di proprietà dell’ AZ Alkmaar già finito nel mirino della dirigenza capitolina durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. L’indiscrezione, che riaccende i riflettori sulle manovre di rafforzamento per la prossima stagione, delinea tuttavia uno scenario competitivo piuttosto serrato per i giallorossi, costretti a fronteggiare la forte concorrenza di altre due big del nostro campionato come il Milan e, in special modo, il Bologna. Come riportato dalla testata olandese Voetbalprimeur.nl, l’entourage del calciatore ha effettuato un vero e proprio blitz in Italia, con il procuratore del ragazzo avvistato nel capoluogo emiliano proprio nel corso degli ultimi giorni per sondare il terreno con i rossoblù. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Calciomercato Inter, Rios torna di moda: tanta concorrenza sul centrocampista colombiano del Benfica. La situazione Milan, nuova ipotesi per l’attacco: torna di moda Gonçalo RamosCome riportato da Luca Bianchin per La Gazzetta dello Sport, Gonçalo Ramos, 24 anni ed attualmente al PSG, potrebbe essere uno dei nomi in lizza per... Aria di cambiamenti in casa #Juventus. Con #Modesto marginale e #Comolli sotto esame, per la dirigenza torna di moda Matteo #Tognozzi per lo scouting. Il profilo piace molto a #Spalletti, ma la #Roma è già sulle sue tracce: serve fare in fretta. [ @romeo x.com Preparando per sei (6) giorni a Roma, fine maggio. reddit Roma, torna di moda il nome di Scamacca: avviati i primi contatti con l’AtalantaLa Roma è al lavoro per individuare un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Con Dovbyk vicino all’addio e Ferguson al Brighton & Hove Albion FC dopo il prestito, il reparto offensivo sa ... calcioatalanta.it Roma, torna di moda Kessié: ostacolo ingaggio, ma Gasp può essere il fattore decisivoIl nome di Franck Kessie torna a circolare con insistenza attorno alla Roma. Il centrocampista ivoriano, gia allenato da Gian Piero Gasperini ai ... sportmediaset.mediaset.it