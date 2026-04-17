Milan nuova ipotesi per l’attacco | torna di moda Gonçalo Ramos

Il Milan sta valutando varie opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi che circolano, c’è anche Gonçalo Ramos, attualmente in forza al PSG, che potrebbe entrare nel mirino dei rossoneri come possibile sostituto del centravanti. La società sta seguendo con attenzione questa pista, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

Come riportato da Luca Bianchin per La Gazzetta dello Sport, Gonçalo Ramos, 24 anni ed attualmente al PSG, potrebbe essere uno dei nomi in lizza per diventare il nuovo numero 9 del Milan nella prossima stagione. Non c’è stato ancora nessun contatto ufficiale tra le parti, ma il forte interesse mostrato dai rossoneri nel mercato estivo del 2025 e la presenza di Jorge Mendes come suo procuratore, fanno sì che non si possa escludere il portoghese dai possibili colpi del prossimo mercato. L’aspetto economico del possibile colpo. Gonçalo Ramos ha una valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro (via Transfermarkt ) ed attualmente al PSG percepisce uno stipendio di quasi 5 milioni, bonus compresi.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, nuova ipotesi per l’attacco: torna di moda Gonçalo Ramos Notizie correlate FC 26 SBC Momenti: Gonçalo Ramos (88) – Il “Pistolero” del PSGSe hai bisogno di un attaccante che faccia a sportellate con i difensori ma che sappia anche dialogare con la squadra, questa versione Momenti di... Roma, rivoluzione attacco: torna di moda Yuri Alberto per il post-DybalaLa Roma prepara la rivoluzione totale del reparto avanzato per la stagione 2026/2027: con il probabile addio dei senatori Paulo Dybala, Lorenzo...