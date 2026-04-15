Calciomercato Inter Rios torna di moda | tanta concorrenza sul centrocampista colombiano del Benfica La situazione

Il centrocampista colombiano, attualmente in forza al Benfica, ha attirato nuovamente l'interesse del club nerazzurro. La sua buona stagione con la squadra portoghese ha portato a un aumento delle richieste da parte di altri club. La situazione di mercato si fa più complessa, con diverse squadre che manifestano interesse per il giocatore. La trattativa potrebbe essere influenzata da diversi fattori fino alla conclusione.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, Rios torna di moda. La buona stagione al Benfica alza le quotazioni del centrocampista cercato da diversi club. Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica, sta vivendo una stagione da protagonista con i portoghesi, allenati da José Mourinho, e il suo nome sta tornando prepotentemente sul mercato. Già la scorsa estate, quando il centrocampista militava al Palmeiras, il suo profilo era stato monitorato da diversi club italiani, tra cui l’ Inter, ma alla fine è stato il Benfica a spuntarla portandolo in Portogallo. Un’operazione che ha premiato il club lusitano, con Rios che ha ripagato la fiducia con 5 gol e 5 assist in 41 partite.🔗 Leggi su Internews24.com

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