A Roma, quattro giovani sono stati fermati mentre cercavano di derubare una turista straniera presso la Fontana di Trevi. I giovani si erano avvicinati fingendosi fotografi e tentavano di sottrarre oggetti alla donna. La polizia locale, intervenuta prontamente, ha bloccato i sospetti prima che potessero portare a termine il tentativo di furto. L’episodio si è svolto in uno dei luoghi più frequentati della città, noto per il suo alto afflusso di visitatori.

Sventato un borseggio ai danni di una turista straniera presso la celebre Fontana di Trevi, situata a Roma, grazie all’efficace intervento della polizia locale. Questo episodio si è verificato nell’ambito delle attività di controllo e contrasto ai fenomeni illegali che la polizia di Roma sta attuando con crescente intensità. In particolare, è stata una pattuglia del Gruppo sicurezza sociale urbana a intervenire tempestivamente. Intervento della Polizia Locale. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione pervenuta da alcuni presenti, i quali avevano notato comportamenti sospetti da parte di un gruppo di giovani. Questi ultimi cercavano di avvicinare i turisti con la scusa di offrire supporto per scattare fotografie ricordo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: tentano di borseggiare turista fingendosi fotografi, bloccati 4 giovani a Fontana di Trevi

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Accompagno i ladri e le borseggiatrici fuori dalla metro

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