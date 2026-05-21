Finti fotografi alla Fontana di Trevi | così i borseggiatori prendevano di mira i turisti
Nella zona della Fontana di Trevi a Roma, sono state segnalate attività di borseggio da parte di gruppi di persone che si fingevano fotografi. Questi individui approfittavano della presenza di turisti stranieri, creando un sistema che permetteva di avvicinarsi e sottrarre oggetti di valore. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini per identificare i responsabili e contrastare questo tipo di reato, che si ripete frequentemente in luoghi molto frequentati della città.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo allarme nel cuore di Roma, dove alcuni borseggiatori avrebbero escogitato un sistema tanto semplice quanto efficace per colpire i visitatori stranieri nei pressi della Fontana di Trevi. Il gruppo si avvicinava ai turisti fingendosi disponibile a scattare foto ricordo, approfittando della distrazione per rubare portafogli e oggetti personali. Il trucco dei “finti fotografi” Secondo quanto emerso, la banda agiva con una tecnica ben organizzata. Alcuni componenti si offrivano gentilmente di fotografare le vittime davanti alla fontana, creando confusione e avvicinandosi con la scusa di aiutare. Nel momento di distrazione, un complice sottraeva il portafogli, passandolo immediatamente a un altro membro del gruppo che si allontanava rapidamente dalla zona. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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