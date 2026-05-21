Finti fotografi alla Fontana di Trevi | così i borseggiatori prendevano di mira i turisti

Nella zona della Fontana di Trevi a Roma, sono state segnalate attività di borseggio da parte di gruppi di persone che si fingevano fotografi. Questi individui approfittavano della presenza di turisti stranieri, creando un sistema che permetteva di avvicinarsi e sottrarre oggetti di valore. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini per identificare i responsabili e contrastare questo tipo di reato, che si ripete frequentemente in luoghi molto frequentati della città.

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