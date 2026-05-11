Roma turista neozelandese si tuffa nella fontana di Trevi

Un turista neozelandese di 30 anni si è tuffato nella fontana di Trevi a Roma, ignorando i divieti e i controlli presenti. Per questo gesto, è stato multato con una sanzione di 500 euro e ha ricevuto un provvedimento di allontanamento temporaneo dalla zona urbana. L’episodio si è verificato nel centro storico della città, attirando l’attenzione delle autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui