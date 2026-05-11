Roma turista neozelandese si tuffa nella fontana di Trevi

Da tgcom24.mediaset.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista neozelandese di 30 anni si è tuffato nella fontana di Trevi a Roma, ignorando i divieti e i controlli presenti. Per questo gesto, è stato multato con una sanzione di 500 euro e ha ricevuto un provvedimento di allontanamento temporaneo dalla zona urbana. L’episodio si è verificato nel centro storico della città, attirando l’attenzione delle autorità locali.

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La ricerca de "La dolce vita" all'italiana è costata cara a un turista neozelandese: multa da €500 e "daspo" urbano per il 30enne che si è tuffato nella fontana di Trevi, a Roma, aggirando divieti e controlli.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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