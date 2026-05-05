Parcheggi smart a Roma | arrivano i sensori nelle strisce blu e trovare posto sarà meno stressante

A Roma sono stati installati sensori nelle strisce blu dei parcheggi per monitorare in tempo reale la disponibilità di posti auto. L'obiettivo è facilitare la ricerca di parcheggio e ridurre le soste inutili. Questa novità si inserisce in un progetto più ampio di digitalizzazione delle aree di sosta nella città. Le nuove tecnologie saranno integrate con le app già esistenti, offrendo ai conducenti informazioni aggiornate e immediate sulla disponibilità di posti.

A Roma trovare un posto sulle strisce blu potrebbe diventare meno complicato grazie a un nuovo sistema di parcheggi smart pensato per rendere la sosta più ordinata, digitale e controllabile grazie all’uso di sensori installati direttamente negli stalli per capire, in tempo reale, se un posto è libero o occupato. Un cambiamento che punta a ridurre lo stress degli automobilisti, limitare il traffico generato dalla ricerca di parcheggio e rendere più efficiente la gestione della sosta a pagamento in alcune delle zone più frequentate della Capitale. Come funzionano i sensori nelle strisce blu dei nuovi parcheggi smart a Roma. Il progetto si chiama Sospas, acronimo di Smart On Street Parking System, ed è il nuovo sistema tecnologico avviato a Roma per digitalizzare la gestione dei parcheggi a pagamento.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Oltre 16mila strisce blu in più a Roma: ecco in quali quartieri arrivano i parcheggi a pagamentoA Roma oltre 16mila posti auto passeranno da gratuiti a pagamento: nuove strisce blu in centro, Eur, Pigneto e Ostia. Sensori hi tech per i parcheggi a pagamento, ecco i primi occhi elettronici contro i furbetti delle strisce bluSi comincia con piazza Mignanelli, all’ombra della Scalinata di Trinità dei Monti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Parcheggi smart a Roma, al via i lavori per i sensori nelle strisce blu; Parcheggi smart in centro a Cesano Boscone: arriva EasyPark; Le 1000 vite del palazzo al centro della città: a Roma c’è un acquario unico al mondo; Completato il parcheggio della stazione di Valmontone: nodo di scambio da 90 posti auto per i pendolari. Roma sperimenta il parcheggio smart: 7.500 sensori sulle strisce blu per monitorare i posti liberi (e fermare la sosta selvaggia)A Roma il parcheggio sta per cambiare volto. Entro la fine del 2026 partirà il progetto Sospas, un sistema di sensori hi-tech inseriti direttamente nelle strisce blu per monitorare in tempo reale la ... greenme.it Parcheggi a Roma, arrivano i sensori: indicheranno i posti liberi e i furbetti in sosta vietataNella prima fase l’obiettivo sarà monitorare i parcheggi liberi per rendere più efficiente la mobilità e aiutare gli automobilisti a trovare posto. In futuro servirà anche a scovare i furbetti della ... ilmessaggero.it Parcheggi smart a Roma, al via i lavori per i sensori nelle strisce blu https://www.lacapitale.it/articolo/parcheggi-smart-a-roma-al-via-i-lavori-per-i-sensori-nelle-strisce-blu - facebook.com facebook