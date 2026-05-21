Roma stretta su Atac | 45.000 multe e arriva l’esattore privato
A Roma, il recupero delle multe legate al trasporto pubblico sta subendo un cambiamento significativo con l'introduzione di esattori privati. Finora sono state elevate circa 45.000 sanzioni, ma ora si punta a rafforzare la riscossione attraverso nuovi metodi di pagamento digitale e controlli più stringenti. Le modalità di pagamento si sono evolute, consentendo procedure più rapide e automatizzate. Questa trasformazione mira a migliorare l’efficienza nel recupero delle somme dovute, senza modificare i passaggi fondamentali delle procedure.
? Punti chiave Come cambierà il recupero delle multe con l'arrivo degli esattori privati?. Quali sono le nuove modalità di pagamento digitale introdotte per i controlli?. Perché gli incassi di Atac sono cresciuti così rapidamente in tre mesi?. Quanto rischiano di pagare i passeggeri che non saldano subito il verbale?.? In Breve Incassi cresciuti dell'11% raggiungendo circa 1,8 milioni di euro nel primo trimestre 2026.. Evasione accertata nel 2025 pari al 5,4% su 3,3 milioni di passeggeri controllati.. Sanzioni variabili tra 100 e 500 euro oltre costi del titolo e spese accessorie.. Pagamenti tramite PagoPa e POS portatili effettuati da 6 utenti su 10 entro 5 giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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