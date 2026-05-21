Roma stretta su Atac | 45.000 multe e arriva l’esattore privato

A Roma, il recupero delle multe legate al trasporto pubblico sta subendo un cambiamento significativo con l'introduzione di esattori privati. Finora sono state elevate circa 45.000 sanzioni, ma ora si punta a rafforzare la riscossione attraverso nuovi metodi di pagamento digitale e controlli più stringenti. Le modalità di pagamento si sono evolute, consentendo procedure più rapide e automatizzate. Questa trasformazione mira a migliorare l’efficienza nel recupero delle somme dovute, senza modificare i passaggi fondamentali delle procedure.

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