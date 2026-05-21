Nelle ultime operazioni di polizia, è stata smantellata una banda criminale coinvolta nel riciclaggio di oltre un milione di euro in gioielli. Gli investigatori hanno individuato un gruppo di persone conosciute come il Divo e il Regista, sospettate di aver gestito il traffico illecito di beni rubati. Tra le attività, si segnala anche il metodo di trasformazione dell’oro rubato in denaro contante, attraverso una rete di soggetti complici. Le indagini hanno portato al fermo di diversi sospetti e al sequestro di numerosi beni di valore.

? Domande chiave Chi sono i criminali soprannominati il Divo e il Regista?. Come faceva Pinocchio a trasformare l'oro rubato in contanti?. Dove si riuniva la banda per spartire i milioni incassati?. Quali falle del commercio locale hanno permesso questo riciclaggio?.? In Breve Maurizio Provaroni e Roberto Farina spartivano i proventi tra La Rustica e il centro.. Pinocchio coordinava il riciclaggio tramite compro oro e false fatture per il denaro.. Il gruppo mirava a incassare due sacchi e mezzo su cinque sacchi e cinquanta.. L'operativazione sfruttava la velocità dei punti acquisto oro tra periferia e centri commerciali.. La Mobile di Roma ha smantellato un sistema criminale capace di movimentare oltre un milione di euro in gioielli attraverso una rete di ricettazione che operava tra le strade della capitale e i quartieri periferici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, smantellata la banda del Divo: 1 milione di gioielli riciclati

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