Operazione congiunta tra Spagna e Italia | smantellata banda dei furti di gioielli

Una collaborazione tra le forze dell’ordine di due paesi ha portato allo smantellamento di una banda dedita a furti in gioielleria. Le indagini hanno seguito le mosse di un gruppo composto da più persone, tra cui due donne che distraevano i dipendenti e sottraevano i gioielli dai vassoi esposti. I preziosi venivano poi nascosti e portati via senza che nessuno si accorgesse di nulla.

L’indagine ha ricostruito il modus operandi della banda, composta da una cellula itinerante specializzata nei colpi in gioielleria: due donne distraevano i commessi mentre sottraevano i vassoi con i preziosi, poi nascosti e portati via senza destare sospetti. Le attività criminali, secondo gli inquirenti, si erano ripetute per anni in diverse città.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Operazione congiunta tra Spagna e Italia: smantellata banda dei furti di gioielli Operazione “oro rosso”: smantellata la banda dei furti di rame e metalliI carabinieri della compagnia di Casarano hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di un gruppo criminale specializzato in furti di rame... Roma, operazione Italia-Spagna: smantellata una cellula di ladri itineranti di gioielliUn’operazione congiunta della Polizia Nazionale Spagnola e della Polizia di Stato Italiana ha permesso di smantellare una una cellula itinerante di...