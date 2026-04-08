Roma sequestrata discoteca abusiva all’Eur | sovraffollamento oltre il 300%

Nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno sequestrato un’associazione culturale nella zona Eur, che era stata trasformata in una discoteca abusiva. Le verifiche sui pubblici esercizi hanno rilevato un sovraffollamento superiore al 300 per cento rispetto alla capienza consentita. Il locale è stato chiuso e sottoposto a sequestro preventivo, in attesa di ulteriori accertamenti.

Roma, 8 aprile 2026 – Nell’ambito delle verifiche sui pubblici esercizi, nella notte tra venerdì e sabato gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno proceduto al sequestro preventivo di un’associazione culturale in zona Eur, di fatto trasformata in una discoteca abusiva. Il locale, privo di agibilità al momento dell’ispezione, organizzava e pubblicizzava eventi di pubblico spettacolo con musica dal vivo, DJ e vocalist, aperti indistintamente al pubblico previo versamento di un contributo di 5 euro, oltre al prezzo del biglietto pari a circa 20 euro. Durante il controllo è stato inoltre accertato un grave sovraffollamento: all’interno erano presenti oltre 380 persone, a fronte di una capienza massima di 120. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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