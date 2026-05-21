Roma residenti intrappolati in casa senza ascensore

A Villa Gordiani, nella periferia est di Roma, molti residenti si trovano a dover affrontare quotidianamente una situazione difficile a causa dell'assenza di ascensore nei loro edifici. La mancanza di questa infrastruttura rende complicato l'accesso alle abitazioni, specialmente per le persone con mobilità ridotta o anziane. Le segnalazioni sono state fatte alle autorità locali, ma finora non sono stati presi provvedimenti concreti. La condizione crea disagio e limita la libertà di movimento di chi vive nel quartiere.

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