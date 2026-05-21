Roma residenti intrappolati in casa senza ascensore

Da tgcom24.mediaset.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villa Gordiani, nella periferia est di Roma, molti residenti si trovano a dover affrontare quotidianamente una situazione difficile a causa dell'assenza di ascensore nei loro edifici. La mancanza di questa infrastruttura rende complicato l'accesso alle abitazioni, specialmente per le persone con mobilità ridotta o anziane. Le segnalazioni sono state fatte alle autorità locali, ma finora non sono stati presi provvedimenti concreti. La condizione crea disagio e limita la libertà di movimento di chi vive nel quartiere.

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Villa Gordiani, periferia est di roma. Qui le istituzioni sembrano aver dimenticato un intero quartiere. E così, tra incuria e degrado, centinaia di persone, soprattutto anziani, vivono prigionieri nelle loro case. Il motivo? Non funzionano nemmeno gli ascensori e così Lina Belmonte, 99 anni, che abita al quarto piano, non esce più, nemmeno per fare la spesa. Ad accudirla c'è solo la figlia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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