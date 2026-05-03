Nuovo crollo nel centro abitato | paura e rabbia tra i residenti Una famiglia senza casa da mesi

Nella mattina di domenica 3 maggio, si è verificato un secondo crollo in un rudere abbandonato situato tra le abitazioni di via Vincenzo Maggio a San Pietro Vernotico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale, tecnici comunali e amministratori, per gestire la situazione. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza, mentre una famiglia senza casa da mesi si trova coinvolta nella vicenda.

BRINDISI - Nuovo intervento di vigili del fuoco, Polizia locale, tecnici comunali e amministratori in via Vincenzo Maggio a San Pietro Vernotico dove alle prime ore del giorno di oggi, domenica 3 maggio, si è verificato un secondo crollo in un rudere abbandonato ubicato tra le abitazioni. Il.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Senza casa dopo il crollo: la lotta di una famiglia tra strada e dormitorioUna famiglia composta da un padre, una madre e due figli di cinque e dodici anni vive in condizioni di estrema precarietà a San Pietro Vernotico,... Istat: nel 2025 nuovo crollo delle nascite, solo 355mila. E la famiglia più diffusa è quella composta da una sola personaIl calo demografico in Italia prosegue malgrado lo sbandierato impegno pro natalità del governo Meloni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crolla palazzina nel centro storico, si scava tra le macerie per eventuali vittime; Giancola, crollo Falesia: al via i lavori di messa in sicurezza. Chiuso tratto litoranea; Crollo sulla Sp329 a Monteverdi Marittimo: Il nuovo ponte sarà pronto entro la fine di giugno; Grosso ramo crolla su due auto in centro a Milano: tranciati i cavi del tram. Nuovo crollo, trema il centro storico: giù un’altra palazzina nel rione Santa CroceUn edificio fatiscente si sbriciola nella notte: l'area è stata interdetta dal Comune dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco ... lasicilia.it Arzano, ancora un crollo nel centro storico abbandonato: scatta l'allarmeUn nuovo crollo si è verificato in un antico fabbricato di via Zanardelli, nel cuore del centro storico di Arzano. L’edificio, già da tempo sgomberato e in passato interessato da un primo cedimento ... ilmattino.it Maltempo Puglia: crollo delle temperature e grandine a Conversano, nuovo impulso instabile in atto - facebook.com facebook