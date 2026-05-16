dieci settimane senza ascensore in via silva 9

Da dieci settimane, l’ascensore nel palazzo di edilizia residenziale pubblica di via Silva 9 è fuori servizio, causando disagi ai residenti che devono salire e scendere a piedi. La problematica riguarda tutto il condominio, che si trova ad affrontare questa lunga interruzione senza soluzione ancora prevista. Le scale sono diventate l’unico modo per raggiungere gli appartamenti, creando difficoltà soprattutto per anziani e persone con mobilità ridotta. La situazione rimane irrisolta e continua a coinvolgere chi vive nell’edificio.

Dieci settimane senza ascensore. Nel palazzo di edilizia residenziale pubblica di via Silva 9, il malcontento attraversa scale e pianerottoli. Ci sta volendo molto più tempo del previsto per la riattivazione dell’impianto della scala A, con un ritardo che ai piani alti si misura in fatica quotidiana. "Il condominio sta vivendo un disagio importante e ne abbiamo responsabilità diretta", ha denunciato il consigliere di Civicamente Paolo Piffer in Consiglio comunale, ricordando come il cartello di fine lavori indicasse una consegna già scaduta da tempo. La replica dell’amministrazione arriva dagli assessori all’Abitare Andreina Fumagalli e all’Urbanistica Marco Lamperti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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