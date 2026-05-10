Parma-Roma 2-3 le pagelle | Malen e Rensch firmano la rimonta Champions

Nella partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A, la Roma ha conquistato una vittoria in rimonta sul campo del Parma, con il risultato di 3-2. Dopo essere passata in svantaggio, la squadra ospite ha segnato tre gol, grazie anche alle reti di Malen e Rensch, portando a casa i tre punti. La gara si è conclusa con una vittoria difficile, ma meritata, per i giallorossi.

La Roma strappa tre punti pesantissimi al Tardini superando il Parma per 3-2 al termine di una sfida vietata ai deboli di cuore, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Sotto la pioggia di un finale incandescente, la squadra di Gian Piero Gasperini riesce a rimettere la testa avanti nella corsa verso la Champions League, scavalcando nuovamente il Como e portandosi a ridosso della zona Milan. Una vittoria ottenuta con la forza dei nervi e del collettivo, nonostante una difesa che per larghi tratti ha sofferto terribilmente le ripartenze degli emiliani. Il pomeriggio sembrava essersi messo in discesa al 21?, quando l’estro di Paulo Dybala ha liberato Malen, freddo nel battere Suzuki per il vantaggio capitolino.🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Como-Roma 2-1, le pagelle: Malen (5,5) non basta, Wesley (5) espulso, Rensch (4) fatica, Diao (7) imprendibileSeconda sconfitta consecutiva per la Roma di Gasperini che, dopo essere passata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Malen, ha subito la...

PAGELLE E TOP E FLOP Bologna-Roma 0-2: Malen riporta la Roma ad un passo dalla ChampionsVoti, top e flop della sfida dello Stadio Dall’Ara, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A e che si è chiusa con il successo dei...

Argomenti più discussi: Parma-Roma oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Parma-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Parma-Roma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Parma-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A.