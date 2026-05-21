Roma | open day per la carta d’identità appuntamenti il 23 e 24 maggio

A Roma, sono stati annunciati due giorni di open day dedicati al rilascio della nuova carta d’identità, previsti per il 23 e 24 maggio. Durante queste date, sarà possibile ottenere un appuntamento straordinario senza prenotazione anticipata. Le prenotazioni per gli appuntamenti ordinari saranno aperte successivamente, ma non sono ancora state comunicate le modalità di accesso. La questura ha specificato che, per evitare che la vecchia carta diventi invalida, è necessario procedere con il rinnovo prima della scadenza.

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? Domande chiave Come evitare che la vecchia carta d'identità diventi inutilizzabile?. Quando si aprono le prenotazioni per gli appuntamenti straordinari?. Dove si trovano i nuovi punti di rilascio nei quartieri?. Quali documenti servono per non rischiare il rifiuto allo sportello?.? In Breve Prenotazioni tramite portale Agenda CIE disponibili da venerdì 22 maggio ore 9.. Scadenza validità legale per carte cartacee fissata al 3 agosto 2026.. Identity Point attivo presso mercato Campagna Amica in via di San Teodoro.. Documenti necessari: conferma prenotazione, fototessera, vecchio documento e carta di pagamento.. Roma prepara un piano straordinario per il rilascio della carta d’identità elettronica con nuovi open day previsti per sabato 23 e domenica 24 maggio negli uffici municipali e nei punti di rilascio della Capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: open day per la carta d’identità, appuntamenti il 23 e 24 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Carta d'Identità: Scade un'era, cambia la tua! Sullo stesso argomento Open Day Carta d’Identità Elettronica: 23 e 24 maggio a RomaNuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. Carta d'identità a Roma: open day sabato 22 e domenica 23 maggioSabato 23 e domenica 24 maggio a Roma nuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica. Progettazione, gestione e promozione del verde, il percorso ITS. Al via l'Open day a Roma ift.tt/AWwbahJ x.com Open day della sede Fao a Roma per scoprire come si combatte la fame nel mondoOpen day della sede Fao a Roma sabato 23 e domenica 24 maggio, un'occasione per conosce come si lavora per combattere la fame e la malnutrizione nel mondo e visitare il Museo Food and agricolture. (AN ... ansa.it Carta d'identità a Roma: open day sabato 22 e domenica 23 maggioNel fine settimana solito appuntamento per ottenere il nuovo documento. Ecco gli orari di apertura di tutti gli sportelli attivi il prossimo weekend ... romatoday.it