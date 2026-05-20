Carta d' identità a Roma | open day sabato 22 e domenica 23 maggio

Da romatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, si terranno due giornate dedicate alla carta d’identità elettronica. Gli open day si svolgeranno sabato 22 e domenica 23 maggio. Durante queste giornate, sarà possibile recarsi nei punti di rilascio per richiedere o ritirare la carta d’identità elettronica. Le iniziative coinvolgeranno diverse postazioni distribuite in città, offrendo assistenza e informazioni ai cittadini interessati. La manifestazione si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla promozione e all’aggiornamento dei servizi anagrafici.

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Sabato 23 e domenica 24 maggio a Roma nuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica. Nel weekend saranno aperti al pubblico le sedi anagrafiche degli ex Pit del Centro, del punto di rilascio di via Petroselli e dei municipi VII e XI. Per ottenere il nuovo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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