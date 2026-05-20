Carta d' identità a Roma | open day sabato 22 e domenica 23 maggio

A Roma, si terranno due giornate dedicate alla carta d’identità elettronica. Gli open day si svolgeranno sabato 22 e domenica 23 maggio. Durante queste giornate, sarà possibile recarsi nei punti di rilascio per richiedere o ritirare la carta d’identità elettronica. Le iniziative coinvolgeranno diverse postazioni distribuite in città, offrendo assistenza e informazioni ai cittadini interessati. La manifestazione si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla promozione e all’aggiornamento dei servizi anagrafici.

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