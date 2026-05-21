Open Day Carta d’Identità Elettronica | 23 e 24 maggio a Roma

Sabato 23 e domenica 24 maggio si terrà a Roma un evento dedicato alla carta d’identità elettronica. L'iniziativa prevede l'apertura di sportelli per il rilascio e il rinnovo di questo documento, con orari e modalità specifiche. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini interessati ad aggiornare o ottenere la propria carta elettronica. L'evento si svolge in più sedi distribuite in tutta la città, con personale dedicato disponibile per assistenza e informazioni.

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. Previste le aperture straordinarie degli ex PIT, del punto di rilascio di via Petroselli, 52 e nei Municipi II, VII e XI. L’invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d’identità cartacea (CIC), che avrà priorità nell’accesso al servizio durante gli open day. Si ricorda infatti che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 22 maggio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . 🔗 Leggi su Funweek.it

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Open Day Carta dIdentità Elettronica

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