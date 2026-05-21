Roma nel quartiere Coppedè spuntano sirene arpie e boschi fantastici | l’omaggio artistico a Gino Coppedè

Nel quartiere Coppedè di Roma, le strade si tingono di un'atmosfera surreale grazie a edifici decorati con figure mitologiche, sirene e arpie scolpite nelle facciate, mentre alberi e piante si intrecciano tra archi e vetrate colorate. Questa zona si distingue per il suo stile unico, che combina elementi artistici e decorativi creando un paesaggio che ricorda un mondo fiabesco. La presenza di dettagli fantasiosi e di un’architettura originale rende il quartiere un esempio distinto di espressione artistica urbana.

C’è un angolo di Roma che sembra uscito da una fiaba, dove palazzi decorati, creature mitologiche e dettagli floreali trasformano le strade in un piccolo mondo fantastico. Ed è proprio da qui che parte Natura fantastica. Aspettando Coppedè 2027, il progetto dedicato ai 100 anni dalla morte di Gino Coppedè. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> L’appuntamento è per il 24 maggio nello Spazio Veneziano, nel cuore del celebre quartiere tra via Tagliamento e corso Trieste, con un evento speciale che unisce arte, storia e laboratori creativi. Protagonista dell’iniziativa è l’artista Corrado Veneziano, che ha reinterpretato l’universo visionario di Coppedè attraverso opere ispirate agli affreschi, agli arredi e ai dettagli architettonici del quartiere. 🔗 Leggi su Funweek.it

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