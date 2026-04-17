Roma 13enne si lancia dalla finestra di casa e lascia un biglietto La tragedia nel quartiere Coppede

Da ilmessaggero.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 13 anni si è tolto la vita nel quartiere Coppede di Roma, lasciando un biglietto prima di compiere il gesto. Dopo aver scritto alcune parole, ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto dal secondo piano di una palazzina. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Ha scritto un biglietto poi ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto dal secondo piano della palazzina. L’allarme è scattato questa mattina alle 8 al quartiere Coppedè per uno studente di 13 anni. Sul posto, in via Olona, sono intervenuti i sanitari del 118 che nonostante i ripetuti tentativi non sono riusciti a rianimarlo. Sul caso indaga ora la polizia: una squadra della polizia Scientifica sta eseguendo i rilievi nell’appartamento dove si è consumato il dramma. Gli agenti stanno ascoltando i genitori e i familiari del 13enne per ricostruire il quadro in cui è maturato il drammatico gesto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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