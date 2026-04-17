Roma 13enne si lancia dalla finestra di casa e lascia un biglietto La tragedia nel quartiere Coppede

Un ragazzo di 13 anni si è tolto la vita nel quartiere Coppede di Roma, lasciando un biglietto prima di compiere il gesto. Dopo aver scritto alcune parole, ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto dal secondo piano di una palazzina. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Ha scritto un biglietto poi ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto dal secondo piano della palazzina. L’allarme è scattato questa mattina alle 8 al quartiere Coppedè per uno studente di 13 anni. Sul posto, in via Olona, sono intervenuti i sanitari del 118 che nonostante i ripetuti tentativi non sono riusciti a rianimarlo. Sul caso indaga ora la polizia: una squadra della polizia Scientifica sta eseguendo i rilievi nell’appartamento dove si è consumato il dramma. Gli agenti stanno ascoltando i genitori e i familiari del 13enne per ricostruire il quadro in cui è maturato il drammatico gesto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, 13enne si lancia dalla finestra di casa e lascia un biglietto. La tragedia nel quartiere Coppede Notizie correlate Stufa a pellet si surriscalda e incendia casa, 24enne si lancia dalla finestra: ricoverata a TrentoL'incidente in un'abitazione di Cavedago dove è intervenuto l'elisoccorso per il trasporto della 24enne in codice rosso a Trento. Quartiere Coppedè: il lato magico e inquietante di Roma che pochi conosconoA Roma, a pochi passi da piazza Buenos Aires c’è un luogo che sembra sempre sospeso tra i colori del sogno e l’abisso dell’incubo. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: TG5: Blitz antidroga, 13 arresti a Roma Video; Spinge la moglie giù dal balcone poi si butta anche lui, muoiono entrambi; Roma, Mattarella visita lo Spazio della Legalità; L'ultimo saluto a Mattia Rizzetti. Casal Monastero in lacrime saluta il 16enne e lancia La scatola di Mattia. Ma si può arrivare davvero a tanto Il 9 maggio non è una data qualsiasi. È il giorno in cui ho organizzato, da due mesi e a Roma, una manifestazione per dare voce agli animali, per chiedere una legge seria, pene vere, giustizia reale. E guarda caso… nello st facebook Sotto la Casa del Jazz di Roma non è stato trovato nessuno x.com