Un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere caduto da una finestra in un quartiere residenziale di Roma. L’incidente è avvenuto in via Olona, e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimarlo senza successo. La dinamica dell’accaduto è al momento al vaglio delle autorità, mentre i soccorsi si sono conclusi con il decesso del giovane.

Sul luogo, in via Olona, sono arrivati i sanitari del 118 che, nonostante i ripetuti sforzi, non sono riusciti a rianimarlo. È stato ritrovato un biglietto d'addio nell'abitazione del giovane Untragico eventosi è verificato nella tarda serata di ieri aRoma,intorno alle 23, nel quartiereCoppedè, doveun ragazzo di 13 anni ha perso la vitadopo essersi gettato dalla finestradel proprio appartamento situato al secondo piano. Prima di compiere il gesto drammatico,il giovane avrebbe lasciato un bigliettoche sta ora attirando l’attenzione degli investigatori. L’intervento deisoccorritori del 118è stato tempestivo: giunti sul posto, in via Olona, hannotentato a lungo di rianimare il ragazzo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, 13enne muore precipitando dalla finestra: tragedia nel quartiere Coppedè

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