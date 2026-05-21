Roma-Mumbay una strada diritta tra tante contorte

Negli ultimi due giorni a Roma si è svolto un incontro tra la premier italiana e il premier indiano proveniente da Mumbai. La visita di Modi in Italia ha visto i due leader confrontarsi su questioni di interesse bilaterale, con incontri e colloqui ufficiali. La visita si inserisce in una serie di incontri diplomatici tra i due paesi, con l’obiettivo di rafforzare i legami e discutere di collaborazioni future. L’evento ha attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali, sottolineando il suo carattere ufficiale.

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L’incontro degli ultimi due giorni a Roma tra la premier – padrona di casa Giorgia Meloni e il premier ospite Narendra Modi, proveniente dalla sua sede, Mumbay, India, ha tutti i presupposti per confermarsi quello più fattivo tra i tanti che si stanno proponendo nel resto del mondo.Tale caratteristica differenziale è stata dichiarata dai protagonisti prima ancora dell’ apertura dei lavori in agenda: essi sarebbero stati mirati principalmente a raggiungere accordi di collaborazione, soprattutto economica, non solo con decorrenza immediata, ma anche proiettati nel medio e lungo termine. Parentesi operativa. Nel XVII secolo si erano create già cointeressenze del genere tra paesi europei e ” Le Indie”, come veniva definito allora quel subcontinente asiatico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Italia, devastante frontale sulla statale: corpi tra le lamiere contorteGrave incidente stradale in Basilicata nella tarda mattinata di oggi, lungo la strada statale 7 Appia, in prossimità di Matera. Esplode una palazzina a Roma, ci sono feriti. Una settantina di persone in stradaUna palazzina è crollata in seguito a un'esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma. Tutte le strade a Risorse per Roma. Contratto da 164 milioni con il ComunePrimo luglio 2026. C’è la data in cui Risorse per Roma , la partecipata ormai factotum di Roma Capitale (la giunta vorrebbe affidarle ... iltempo.it Il borgo di Roma nord piombato in lockdown. Gualtieri ordina l’apertura di una strada verso la cittàL’uscita da quella sorta di nuovo lockdown che il quartiere vive dall’8 gennaio, da quando alcuni massi si sono staccati da oltre venti metri di altezza franando sull’unica strada di collegamento ... romatoday.it