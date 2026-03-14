Italia devastante frontale sulla statale | corpi tra le lamiere contorte

Un grave incidente si è verificato oggi in Basilicata, lungo la strada statale 7 Appia, nei pressi di Matera. Un frontale tra due veicoli ha causato danni considerevoli e ha fatto uscire di strada le automobili coinvolte. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto alcuni corpi dalle lamiere contorte. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Grave incidente stradale in Basilicata nella tarda mattinata di oggi, lungo la strada statale 7 Appia, in prossimità di Matera. Un uomo di 70 anni residente a Matera ha perso la vita in seguito a un impatto frontale tra due veicoli avvenuto al chilometro 573,200. La vittima era al volante di un’utilitaria. Dinamica dell’incidente sulla Statale 7 Appia e interventi sul posto. Secondo quanto emerso finora, lo scontro si è verificato per cause ancora in fase di accertamento. L’urto, avvenuto in modalità frontale, ha coinvolto due auto, con conseguenze gravi per l’uomo alla guida del veicolo più piccolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, la Polizia locale, i Carabinieri e il personale Anas, impegnati nelle operazioni di assistenza, messa in sicurezza e gestione della circolazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Italia, devastante frontale sulla statale: corpi tra le lamiere contorte Articoli correlati Frontale devastante tra due auto, feriti intrappolati tra le lamiere: grave un ragazzoUno schianto devastante, un boato che ha squarciato il silenzio dell’alba e due auto ridotte a un ammasso di lamiere contorte. “Corpi tra le lamiere”. Schianto terrificante in statale, auto completamente distrutteIl buio della serata di ieri, 16 gennaio 2026, è stato squarciato dai lampeggianti dei soccorsi lungo la strada statale 18, teatro di un violento... Una selezione di notizie su Italia devastante frontale sulla... Temi più discussi: Schianto frontale tra una Mercedes Classe C e un'Alfa Romeo Mito: un'auto distrutta vola nel fosso, gravi i due conducenti; Incidente devastante in Italia, la morte atroce. Soccorsi impotenti davanti alla scena!; Incidente devastante in Italia la morte atroce Soccorsi impotenti davanti alla scena!; Il sorpasso poi lo schianto frontale: è tragedia in Italia, impatto devastante. Frontale devastante a Nordest: muore a 29 anni un giovane insegnanteIncidente frontale a Maserada sul Piave: muore a 29 anni Samuel Mazzon dopo lo scontro tra auto lungo via Papadopoli. nordest24.it Pauroso frontale: auto nella scarpataTre feriti, è successo alle 17,20 tra Macerata Feltria e Mercatale tra un’Audi A3 e una Punto. Forse un’invasione di corsia. msn.com #Italia. Oggi i #rider di Glovo e Deliveroo protestano in oltre 30 città italiane per salari dignitosi, stabilità e riconoscimento dei diritti - facebook.com facebook L’ULTIMO ATTO Il Sei Nazioni dell’Italia del rugby si chiude a Cardiff, contro il Galles! Dopo la storica vittoria contro l’Inghilterra gli azzurri cercano un’altra impresa: la terza vittoria nel torneo, un traguardo mai conquistato prima! Al Principality Stadiu x.com