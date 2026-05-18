Dan Ndoye, ex giocatore del Bologna, è al centro di numerose voci riguardanti un possibile ritorno in Serie A. La scorsa estate è stato molto vicino al Napoli, ma alla fine non si è concretizzato alcun trasferimento. La sua stagione attuale ha avuto momenti di difficoltà e poche luci, secondo quanto riportato. Attualmente, anche Inter e Roma sono interessate al suo profilo, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali su trattative avviate.

L’ex Bologna è al centro di numerose indiscrezioni sul possibile ritorno in Serie A Molto vicino al Napoli la scorsa estate, Dan Ndoye ha vissuto una stagione con luci (poche) e ombre (tante). In 37 presenze complessive in tutte le competizioni, l’ala svizzera ha giocato l’ultima partita in Premier League il 12 aprile contro l’Aston Villa. Negli ultimi giorni, l’ex Bologna è stato accostato nuovamente anche a Inter, partenopei e Roma, ma la salvezza del Nottingham Forest complica i piani delle squadre italiane. Inter, Napoli e Roma su Ndoye: come stanno le cose CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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