Roma mirino su Pepe del Porto per Gasperini

La Roma ha avviato trattative per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi sul tavolo, c’è Pepe, attaccante che attualmente gioca con il Porto. La società ha mostrato interesse verso il giocatore, che potrebbe rappresentare un’opportunità per soddisfare le richieste del tecnico. Le conversazioni sono in corso e non si hanno ancora dettagli definitivi sul trasferimento. La squadra sta valutando diverse opzioni per completare il reparto offensivo.

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La Roma si muove concretamente sul mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, individuando in Pepe, ala di proprietà del Porto, il profilo ideale per assecondare le precise richieste del tecnico Gian Piero Gasperini. Come rivelato nel corso della trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo sulle frequenze di Tele Radio Stereo, la dirigenza giallorossa ha inserito nei propri radar l’esterno offensivo classe 1997, reduce da un’annata trionfale in cui si è laureato fresco campione di Portogallo. L’indiscrezione di mercato accende i riflettori sulla necessità dei capitolini di rimodellare le corsie laterali, reparto che l’allenatore piemontese considera prioritario per completare lo scacchiere tattico in vista del futuro ciclo sportivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, Gasperini vuole Giuntoli: nel mirino due giocatori del NapoliLa Roma attualmente si trova di fronte ad un bivio: seguire Gasperini o chiedergli di adeguarsi alle idee di Frederic Massara? Molto probabilmente,... Roma, panchina nel mirino: Gasperini resta, Pioli è l’alternativaL’incertezza che avvolge la panchina della Roma ha spinto i bookmaker a delineare scenari precisi, con Gasperini che mantiene un vantaggio nelle...