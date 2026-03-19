Roma Gasperini vuole Giuntoli | nel mirino due giocatori del Napoli

La Roma sta valutando le prossime mosse in vista della stagione futura. Il tecnico Gasperini ha indicato due giocatori del Napoli come obiettivo principale, mentre si discute se mantenere la linea attuale o cambiare la direzione affidandosi alle indicazioni di Frederic Massara. Dopo la conclusione della Serie A, potrebbe esserci l’arrivo di un nuovo direttore sportivo.

La Roma attualmente si trova di fronte ad un bivio: seguire Gasperini o chiedergli di adeguarsi alle idee di Frederic Massara? Molto probabilmente, terminata la serie A, potrebbe esserci l’arrivo di un nuovo direttore. A sollevare l’ipotesi è stato Metteo Moretto. Lo youtuber, attraverso il canale di Fabrizio Romano, ha rivelato che agli apici della squadra giallo-rossa si parli frequentemente dell’arrivo di Cristiano Giuntoli. Frederic è molto stimato dal club. Ha, infatti, trovato un giusto equilibrio tra le voci tecniche ed economiche. Tuttavia, l’ ex direttore sportivo del Napoli e della Juventus ha un grande punto a suo favore: Gasperini. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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