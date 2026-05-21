Roma Malen campione d’Europa? L’insolita vicenda dopo la finale vinta dall’Aston Villa
Nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, si è disputata ad Istanbul la finale di Europa League, con l’Aston Villa che ha battuto il Friburgo con un punteggio di 3-0. Dopo la partita, sui social e sui media si sono diffuse polemiche riguardo a un episodio che coinvolgerebbe un calciatore di nome Malen, considerato da alcuni come un possibile “campione d’Europa”. Questa vicenda ha attirato l’attenzione di tifosi e commentatori, creando un clima di discussione intorno alla gara.
Nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, ad Istanbul, si è svolta la finale di Europa League, con l’ Aston Villa che si è imposta nettamente per 3-0 contro il Friburgo. Con la vittoria della squadra inglese, si apre un retroscena curioso legato a Malen: l’attaccante olandese ha contribuito al passaggio del turno nella prima fase della competizione segnando tre gol nelle prime sei gare. Di conseguenza, anche non avendo giocato la finale, è stato determinante nella fase a gironi, tanto da poter essere considerato anch’esso campione d’Europa. Malen aggiunge un trofeo al suo palmarès? Ecco cosa dice il regolamento UEFA. Il regolamento UEFA è chiaro: alla squadra vincitrice del torneo vengono assegnate cinquanta medaglie d’oro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Ten Minute Stories by Algernon Blackwood
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Roma, Malen riscattato dall'Aston Villa per 25 milioni di euro
Leggi anche: Aston Villa punta a Soule dopo la vendita di Malen alla Roma.
#Roma, scatta il riscatto di #Malen: i dettagli dell’operazione con l’Aston Villa. https://www.barzacom.it/news/109227445766/roma-scatta-il-riscatto-di-malen-le-cifre-delloperazione Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/ut facebook
Lautaro capocannoniere? Complimenti. Ma la miglior media gol, di 3 ogni 4 partite (0,76), è quella di Malen: l'uomo che con Gasperini sta rendendo possibile il ritorno della Roma in Champions Un centravanti così è destinato a spostare gli equilibri del campi x.com
L'Aston Villa trionfa in Europa League, anche Malen è campione? Cosa dice il regolamentoLa squadra di Emery ha battuto 3-0 il Friburgo in finale, ma l'olandese - ceduto a gennaio alla Roma - rischia di restare a bocca asciutta: la decisione spetta al club ... msn.com
L'Aston Villa si è qualificata per la UEFA Champions League reddit
Malen, che beffa: 3 gol e 6 presenze non bastano. L'Aston Villa vince l'Europa League, lui noIl 16 gennaio 2026 Donyell Malen atterrava a Roma e nessuno ancora sapeva che da lì a poco avrebbe completamente stravolto la stagione dei giallorossi. tuttomercatoweb.com