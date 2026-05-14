Roma Malen riscattato dall' Aston Villa per 25 milioni di euro

Da sport.quotidiano.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donyell Malen continuerà a giocare con la maglia della Roma anche nella prossima stagione. Dopo aver trascorso un periodo in prestito, il giocatore è stato riscattato dall'Aston Villa per una cifra di 25 milioni di euro. La conferma ufficiale è arrivata ieri, pochi giorni dopo la vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia contro la Lazio. La notizia mette fine a settimane di attesa e permette al club di confermare il proprio investimento sul giocatore.

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Roma, 14 maggio 2026 – Donyell Malen e la Roma ancora insieme. Sul fatto che i presupposti per continuare quest'avventura ci fossero non c'erano dubbi, ma ieri, dopo la vittoria della Coppa Italia dell'Inter contro la Lazio, è arrivata anche l'ufficialità. L'olandese è arrivato a Roma nella sessione invernale di trasferimenti in prestito dall'Aston Villa per 2 milioni di euro. L'accordo prevedeva un diritto di riscatto, che si sarebbe trasformato in obbligo in caso di qualificazione in Champions o Europa League. Con la vittoria di ieri dell'Inter contro la Lazio, sono cambiati i criteri di qualificazione per le coppe europee: se Sarri e i suoi avessero vinto, sarebbero stati sicuri di partecipare alla prossima Europa League insieme alla quinta classificata, con la sesta in Conference. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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