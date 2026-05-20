Consulta studenti di Roma incontro con Valditara dopo la cancellazione della commissione antifascismo | la delegazione consegna una lettera e denuncia la mancata votazione

Una delegazione della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma e Città metropolitana si è recata al Ministero dell’Istruzione e del Merito per incontrare il ministro Giuseppe Valditara e la sottosegretaria Paola Frassinetti. L’incontro si è svolto dopo la cancellazione della commissione antifascismo, con i rappresentanti degli studenti che hanno consegnato una lettera e denunciato la mancata votazione su alcuni temi legati alla materia. La delegazione ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo alle recenti decisioni prese in ambito scolastico.

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