Consulta studenti di Roma incontro con Valditara dopo la cancellazione della commissione antifascismo | la delegazione consegna una lettera e denuncia la mancata votazione
Una delegazione della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma e Città metropolitana si è recata al Ministero dell’Istruzione e del Merito per incontrare il ministro Giuseppe Valditara e la sottosegretaria Paola Frassinetti. L’incontro si è svolto dopo la cancellazione della commissione antifascismo, con i rappresentanti degli studenti che hanno consegnato una lettera e denunciato la mancata votazione su alcuni temi legati alla materia. La delegazione ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo alle recenti decisioni prese in ambito scolastico.
Una delegazione della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma e Città metropolitana si è recata al Ministero dell’Istruzione e del Merito per incontrare il ministro Giuseppe Valditara e la sottosegretaria Paola Frassinetti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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