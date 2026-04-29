L' AI nella società focus al liceo Volta della Consulta provinciale degli studenti

Al liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria si è svolto un convegno dedicato all'intelligenza artificiale, promosso dalla consulta provinciale degli studenti. L'evento ha coinvolto studenti e relatori, affrontando aspetti legati all'uso e alle implicazioni dell’AI nella società. La discussione si è concentrata su temi attuali e pratici, con un’attenzione particolare alle applicazioni tecnologiche e alle sfide che l’intelligenza artificiale presenta nel contesto scolastico e sociale.

Un confronto vivo, partecipato e profondamente attuale quello ospitato presso il liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria, dove la consulta provinciale degli studenti ha promosso il convegno “Consultiamo l’AI”, dedicato al tema dell’intelligenza artificiale, che ha visto anche il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "L'educazione sanitaria nella tutela della salute": incontro con gli studenti del liceo Volta Storie in viaggio: l’Assemblea degli studenti del Liceo Piero della Francesca sul tema delle migrazioniArezzo, 23 marzo 2026 – Storie in viaggio: l’Assemblea degli studenti e delle studentesse del Liceo Piero della Francesca sul tema delle migrazioni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L'AI nella società, focus al liceo Volta della Consulta provinciale degli studenti; La pazienza della Consulta non è infinita; Corte Costituzionale, presidente Amoroso: Consulta custode della Costituzione da 70 anni; La nuova veste del giudice: da bocca della legge a padrone del diritto. L'AI nella società, focus al liceo Volta della Consulta provinciale degli studentiLa dirigente scolastica Monterosso ha richiamato l’impegno già avviato dall’istituto, ribadendo così la volontà di rendere la scuola protagonista attiva nel processo di trasformazione digitale ... reggiotoday.it La pazienza della Consulta non è infinitaIl nuovo corso della Consulta che posticipa l’effetto della censura di norme illegittime deriva anche dalla crescente complessità della società e dell’economia. Se la Corte cerca il dialogo collaborat ... lavoce.info Con Andrea Paolucci, fresco di nomina a presidente della consulta dei villaggi (per la seconda volta), facciamo il punto sono l'insediamento delle consulte e sulla loro prossima attività Parte 2 - facebook.com facebook