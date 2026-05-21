Roma la Champions passa da Verona | bloccato il futuro

Da sololaroma.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio sta affrontando una settimana decisiva, con una partita importante in trasferta contro il Verona. La sfida si svolge domenica e determina il ritorno in una competizione europea di rilievo. La condizione della squadra e le decisioni prese questa settimana influenzeranno il suo futuro in questa competizione. La partita rappresenta un momento cruciale per le ambizioni della squadra, che cerca di conquistare un risultato utile per proseguire il cammino in questa manifestazione internazionale.

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La Roma si ritrova a vivere la settimana più importante della propria stagione calcistica, interamente focalizzata sulla decisiva trasferta di domenica contro il Verona che mette in palio l’attesissimo ritorno nella massima competizione continentale. Come riferisce il giornalista Paolo Rocchetti, le dinamiche interne al centro sportivo di Trigoria sono state totalmente blindate con l’obiettivo di convogliare ogni singola energia mentale esclusivamente sulla sfida del Bentegodi, un appuntamento da dentro o fuori che potrebbe spalancare nuovamente le porte della Champions League. La dirigenza e l’area tecnica hanno scelto la linea del silenzio... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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