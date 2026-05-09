Juventus la Champions passa da Lecce | vietato sbagliare dopo il pari con il Verona

Da torinotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus tornerà in campo sabato 9 maggio alle 20.45, affrontando il Lecce nella 36ª giornata di Serie A. La partita si svolgerà sul campo della squadra pugliese e arriva dopo il pareggio ottenuto contro il Verona. La formazione bianconera deve conquistare punti per mantenere le speranze di qualificazione europea, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa migliorare la classifica.

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La Juventus torna in campo sabato 9 maggio alle ore 20.45 sul campo del Lecce per la sfida valida per la 36ª giornata di Serie A. Per i bianconeri sarà una gara importante nella corsa al quarto posto, soprattutto dopo il deludente pareggio casalingo per 1-1 contro l’Hellas Verona nell’ultimo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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