Roma ultimo sforzo per la Champions League | il destino passa da Verona

Nella serata di oggi, una partita di novanta minuti potrebbe decidere le sorti della corsa alla Champions League per la squadra capitolina. La sfida si svolge a Verona e rappresenta l’ultimo tentativo di ottenere i punti necessari per mantenere vive le speranze di qualificazione. La squadra si presenta con l’obiettivo di sfruttare al massimo questa occasione, consapevole che il risultato finale determinerà il suo futuro nella competizione europea.

Bastano novanta minuti per cambiare completamente la corsa alla Champions League e regalare alla Roma la possibilità di guardare solamente a se stessa. Il merito ha due firme complementari, la doppietta di Mancini nel derby contro la Lazio e, in parallelo, il pesante 0-2 incassato dalla Juventus con la Fiorentina. La classifica fotografa adesso una Roma quarta a 70 punti, agganciata al Milan ma costretta a guardare i rossoneri dall’alto per via degli scontri diretti. Subito alle spalle premono Como e Juventus, ferme a 68. L’epilogo è in programma domenica 24 maggio, con nuovamente tutti i match in contemporanea per le squadre ancora in lotta per l’Europa dei grandi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Inside Roma's push for Champions League football

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