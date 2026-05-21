Roma-Istanbul | il lusso del nuovo Orient Express costa fino a 54.400€
Un nuovo treno di lusso collega Roma a Istanbul, con un prezzo che può arrivare fino a 54.400 euro. A bordo, lo chef Heinz Beck preparerà pasti speciali per i passeggeri. Il percorso attraverserà diverse tappe storiche lungo il tragitto, offrendo un viaggio che combina comfort e patrimonio. Sono previsti servizi esclusivi e un itinerario studiato nei dettagli per rendere l’esperienza unica. Il treno si muoverà lungo linee ferroviarie di grande rilevanza storica e culturale.
? Punti chiave Come cambierà l'esperienza di bordo grazie allo chef Heinz Beck?. Quali tappe storiche attraverserà il treno prima di arrivare a Istanbul?. Chi ha curato il design degli interni ispirato agli anni Sessanta?. Perché questo viaggio lento punta a superare la velocità dei voli?.? In Breve Partenza da Roma il 22 ottobre 2026 con tappe a Venezia, Budapest e Bra?ov.. Sistemazioni Deluxe a 20.000 euro e Suite a 54.400 euro per due persone.. Design firmato Dimorestudio e cucina curata dallo chef Heinz Beck.. Itinerario attraverso i Carpazi con visita programmata al Castello di Bran.. Il 22 ottobre 2026 segnerà l’inizio del nuovo itinerario ferroviario La Dolce Vita Orient Express, che collegherà Roma a Istanbul con un viaggio di cinque giorni e quattro notti attraverso l’Europa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Da Roma a Istanbul sul treno più iconico del mondo: quanto costa il nuovo Orient ExpressDa Roma a Istanbul, attraversando l’Europa su uno dei treni più iconici del mondo: il nuovo viaggio firmato La Dolce Vita Orient Express riporta in...
Leggi anche: La Dolce Vita Orient Express il 22 ottobre inaugura l’iconico itinerario Roma-Istanbul: prezzi da 20 mila euro a passeggero
La Dolce Vita Orient Express in viaggio da Roma a Istanbul. Il primo itinerario internazionale del treno di lusso del gruppo Arsenale. #ANSA x.com
La Dolce Vita Orient Express parte da Roma e arriva fino a Istanbul, inaugurando il suo primo itinerario internazionale. Lusso, eleganza e avventura su rotaie, firmati Arsenale #ANSA facebook
Da Roma a Istanbul sul treno più iconico del mondo: quanto costa il nuovo Orient ExpressDa Roma a Istanbul sull’Orient Express: viaggio di lusso tra paesaggi, design italiano e alta cucina, con prezzi da sogno. funweek.it
La Dolce Vita Orient Express in viaggio da Roma a IstanbulLa Dolce Vita Orient Express ai nastri di partenza. Il 22 ottobre il treno inaugurerà la tratta Roma-Istanbul, primo viaggio internazionale. travelquotidiano.com