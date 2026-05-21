Roma-Istanbul | il lusso del nuovo Orient Express costa fino a 54.400€

Un nuovo treno di lusso collega Roma a Istanbul, con un prezzo che può arrivare fino a 54.400 euro. A bordo, lo chef Heinz Beck preparerà pasti speciali per i passeggeri. Il percorso attraverserà diverse tappe storiche lungo il tragitto, offrendo un viaggio che combina comfort e patrimonio. Sono previsti servizi esclusivi e un itinerario studiato nei dettagli per rendere l’esperienza unica. Il treno si muoverà lungo linee ferroviarie di grande rilevanza storica e culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui