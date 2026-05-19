La Dolce Vita Orient Express il 22 ottobre inaugura l'iconico itinerario Roma-Istanbul | prezzi da 20 mila euro a passeggero

Il 22 ottobre 2026 segnerà il debutto internazionale della Dolce Vita Orient Express, con l’apertura delle vendite dei biglietti. Il treno percorrerà l’itinerario tra Roma e Istanbul, offrendo un’esperienza di viaggio esclusiva. I prezzi partono da circa 20.000 euro a passeggero. L’inaugurazione del percorso è prevista per il 22 ottobre di quest’anno, e i viaggiatori interessati possono già prenotare il loro posto a bordo di questo treno leggendario.

Il debutto internazionale è previsto il 22 ottobre 2026. Sono aperte le vendite per acquistare i biglietti e garantirsi un posto a bordo del leggendario treno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La Dolce Vita Orient Express - A Bespoke Train Journey in Italy

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