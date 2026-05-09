Roma Gasperini | contro il Parma partita decisiva per la Champions

Alla vigilia della partita contro il Parma, il tecnico della Roma ha dichiarato che questa sfida sarà determinante per la corsa alla qualificazione in Champions League. Ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla gara in programma, senza commentare questioni legate al futuro societario o al mercato. La partita si svolgerà nei prossimi giorni, con la squadra pronta a scendere in campo per ottenere i tre punti necessari.

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Roma, 9 mag. (askanews) – Alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini mantiene alta la concentrazione sulla corsa Champions, evitando di sbilanciarsi sul futuro societario e sul mercato. “Per noi la partita di domani è decisiva”, ribadisce più volte durante la conferenza stampa, sottolineando come la squadra sia ancora pienamente in lotta per un posto nell’Europa che conta. L’allenatore difende il percorso della Roma nel corso della stagione: “È stata sempre lì a battagliare con tutte le altre squadre. È una stagione molto soddisfacente”. Un eventuale approdo in Champions League darebbe “molta soddisfazione”, ma soprattutto garantirebbe maggiori risorse economiche per rinforzare la rosa.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Parma-Roma, Gasperini obbligato a vincere per un posto in Champions: il pronosticoROME, ITALY - APRIL 18: Donyell Malen of AS Roma in action during the Serie A match between AS Roma and Atalanta BC at Stadio Olimpico on April 18,... Roma, Gasperini verso Parma: “Champions vitale per il mercato” VIDEOLa Roma si prepara a un crocevia fondamentale per la stagione nella trasferta di domani allo stadio Ennio Tardini contro il Parma, match valido per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-Fiorentina; Gasperini: Sarri diserta il derby? Vedrete che viene... Con la società serve più chiarezza; A fine anno parleremo, serve chiarezza. Lavoro con le mie idee, se no meglio andare in un altro posto: la polemica di Gasperini; Roma, Gasperini duro: Io lavoro con le mie idee altrimenti vado via. Serve maggiore chiarezza. Roma, Gasperini: contro il Parma partita decisiva per la ChampionsRoma, 9 mag. (askanews) – Alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini mantiene alta la concentrazione sulla corsa Champions, evitando di sbilanciarsi sul futur ... askanews.it Gasperini: Parlerò con la società. Dybala? Mi fa ben sperare per il futuro. E su Kone...Il tecnico della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara al 'Tardini' contro il Parma, soffermandosi sul ruolo di direttore sportivo ... tuttosport.com Roma, #Gasperini: " #Koné incedibile Nessuno lo è ormai. Io spero che resti" x.com Vale la pena fare una gita a Maranello/Modena da Roma reddit