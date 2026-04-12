Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari | Anche lui guarderà i Cesaroni da lassù

L’attesa per il ritorno della serie televisiva “I Cesaroni” si fa più forte, ma il cast si presenta con un’assenza importante. È stato ricordato il collega attore scomparso recentemente, noto per aver interpretato uno dei personaggi principali. Un collega e amico ha espresso il suo cordoglio, ricordando l’attore come una presenza significativa nel cast e nella vita di molti colleghi. La serie, che ha avuto grande successo, si prepara a riprendere con alcune variazioni nel cast.

(Adnkronos) – I Cesaroni stanno per tornare ma con un grande vuoto, quello lasciato da Antonello Fassari. Claudio Amendola ospite in collegamento con Verissimo ha parlato della serie 'I Cesaroni – Il ritorno', in onda da domani, lunedì 13 aprile, su Canale 5, segnando il ritorno dopo 12 anni. A pesare però è l'assenza di Antonello Fassari che nella serie interpretava Cesare Cesaroni. L'attore è scomparso il 5 aprile del 2025 all'età di 72 anni a causa di una lunga malattia, poco prima dell'inizio delle riprese della nuova stagione. Claudio Amendola ha ricordato il collega e il legame profondo che li univa, paragonandolo a quello di due fratelli.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Garbatella riabbraccia i Cesaroni 12 anni dopo. Amendola commuove tutti: "Antonello Fassari è ancora qui con noi"Torna in tivù - dopo 12 anni - una delle serie televisive più amate dagli italiani e (soprattutto) dai romani. Leggi anche: I Cesaroni 7, Amendola si commuove ricordando Fassari: “Lui c’è, lo so”