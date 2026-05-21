Roma IA | dall’impresa sanitaria 5.0 alla malattia zero Interessante incontro al Pontificio Seminario Romano Maggiore
Il 21 maggio 2026, alle 17.30, si terrà un incontro presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore di Roma, dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario. L’evento si concentrerà sulle applicazioni dell’IA nell’ambito delle imprese sanitarie, con particolare attenzione ai progetti di implementazione di sistemi avanzati e alla prospettiva di ridurre le malattie attraverso nuove tecnologie. La discussione coinvolgerà esperti e professionisti del settore, offrendo una panoramica sulle iniziative in corso e sui possibili sviluppi futuri.
Cronache Cittadine ROMA (Luciana Vinci) – Il 21 Maggio 2026, alle ore 17.30, presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore di Roma, si L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
PROF ANTONIO GASBARRINI - QUALI LE NOVITA' DELLA MEDICINA NEL CAMPO DELLA DIAGNOSI) E DELLA TERAPIA
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