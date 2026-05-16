L’IA rivoluziona la logistica sanitaria | l’ASL 3 di Nuoro vince a Roma

Un'istanza di intelligenza artificiale sviluppata per il settore sanitario ha ottenuto un riconoscimento durante un evento a Roma. La tecnologia, applicata in un'azienda sanitaria di una provincia italiana, permette di ottimizzare i tempi di prenotazione delle visite e di gestire in modo più efficiente le sale operatorie. La soluzione utilizza algoritmi avanzati per ridurre i tempi di attesa e migliorare l'organizzazione delle risorse. La vittoria si inserisce in un quadro di innovazione digitale nel settore della sanità pubblica.

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? Punti chiave Come può un algoritmo ridurre i tempi di attesa per le visite?. Cosa permette all'intelligenza artificiale di fare con le sale operatorie?. Perché questo sistema digitale restituisce tempo prezioso ai medici e infermieri?. Come cambierà l'accesso alle cure per chi vive nei borghi isolati?.? In Breve Ingegnere Sarah Montisci e Gianluca Doa coordinano il progetto HealthFlow presso l'ASL 3.. Algoritmi ottimizzano slot sale operatorie e visite ambulatoriali per i cittadini di Nuoro.. L'innovazione riduce compiti burocratici per medici e infermieri della provincia nuorese.. Il premio FIASO premia l'integrazione tra dati digitali e bisogni dei territori periferici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’IA rivoluziona la logistica sanitaria: l’ASL 3 di Nuoro vince a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Matrimonio digitale: come il sito web rivoluziona la logistica? Cosa sapere I portali digitali integrano mappe Google e pagamenti PayPal per la gestione dei matrimoni. Valditara a Brindisi: l’IA rivoluziona la scuola professionaleIl ministro Giuseppe Valditara ha raggiunto stamattina l'Iisse Majorana di Brindisi, situata in via Primo Longobardo nel rione Casale. L'IA rivoluziona la ricerca sui farmaci, 6 aziende su 10 la usanoL'intelligenza artificiale entra nei laboratori, setaccia miliardi di dati, disegna nuove molecole e accorcia i tempi con cui le terapie arrivano al paziente. Già oggi il 62% delle aziende ... ansa.it BMW iX3 al CES 2026: l’assistente IA rivoluziona la guidaIl palcoscenico del CES 2026 segna un momento storico per l’automotive mondiale con il debutto della BMW iX3, il modello che inaugura ufficialmente l’era della Neue Klasse. Non si tratta di un ... affaritaliani.it