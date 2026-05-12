Colleferro Alla Biblioteca comunale Riccardo Morandi interessante e stimolante incontro con la scrittrice bulgara Zdravka Evtimova
Sabato 9 maggio alla Biblioteca comunale “Riccardo Morandi” si è tenuto un incontro con la scrittrice bulgara Zdravka Evtimova. L'evento ha coinvolto un pubblico interessato alle sue opere e alle tematiche affrontate nei suoi scritti. La partecipazione è stata numerosa e ha visto una discussione tra l'autrice e i presenti, approfondendo aspetti della sua carriera e delle sue pubblicazioni.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stato un incontro di grande rilievo quello che si è svolto Sabato 9 Maggio alla L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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