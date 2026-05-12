Colleferro Alla Biblioteca comunale Riccardo Morandi interessante e stimolante incontro con la scrittrice bulgara Zdravka Evtimova

Sabato 9 maggio alla Biblioteca comunale “Riccardo Morandi” si è tenuto un incontro con la scrittrice bulgara Zdravka Evtimova. L'evento ha coinvolto un pubblico interessato alle sue opere e alle tematiche affrontate nei suoi scritti. La partecipazione è stata numerosa e ha visto una discussione tra l'autrice e i presenti, approfondendo aspetti della sua carriera e delle sue pubblicazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui