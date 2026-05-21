Roma Gasperini si affida al tridente per la Champions

Da sololaroma.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma si prepara a affrontare una partita decisiva per l’accesso alla prossima Champions League, con una trasferta in programma a Verona. La formazione giallorossa schiererà un attacco composto da Donyell Malen, Paulo Dybala e Matias Soulé, tutti pronti a scendere in campo per cercare di ottenere i punti necessari. La sfida si presenta come un momento importante per la squadra, che punta a ottenere il risultato favorevole in una fase cruciale della stagione.

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La Roma si gioca l’accesso alla prossima Champions League nella decisiva trasferta di Verona, affidandosi a un attacco d’emergenza ma di enorme talento guidato da Donyell Malen, Paulo Dybala e Matias Soulé. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il tecnico Gasperini si trova a dover sciogliere gli ultimi dubbi tattici in vista della sfida di domenica, dove l’obiettivo primario è sbloccare immediatamente la partita per evitare i blackout visti recentemente a Parma. Nonostante l’assenza di quell’esterno mancino naturale tanto invocato a inizio stagione, l’allenatore è pronto a rispolverare i due fantasisti argentini a supporto della punta olandese, un assetto già testato dodici volte in stagione tra campionato e coppe europee con fortune alterne. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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