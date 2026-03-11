Un oggetto volante non identificato ha provocato la sospensione temporanea del traffico aereo all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo. L'aereoporto è stato chiuso dopo che un drone misterioso è stato avvistato nei pressi della pista. L'intera operazione di volo è stata interrotta per motivi di sicurezza, e le autorità stanno indagando sull'accaduto. Nessun volo è stato autorizzato fino a nuovo avviso.

Il traffico aereo all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo è stato temporaneamente sospeso dopo l'avvistamento di un oggetto volante non identificato. La sospensione, riportano Bild e diversi media tedeschi, è stata decisa per motivi di sicurezza ed è durata circa mezz'ora seguendo una "procedura standard", ha detto un portavoce dello scalo berlinese. L'aeroporto sta ora valutando i passi successivi insieme alla polizia. Il portavoce ha dichiarato a t-online che non sono stati possibili decolli o atterraggi tra le 18:40 e le 19:15. Le operazioni sono poi riprese e non sono previste cancellazioni di voli. Tuttavia, sono possibili ritardi. Un "oggetto volante luminoso" è stato avvistato sopra l'hangar della Bundeswehr poco prima delle 19:00, ha dichiarato un portavoce dell'aeroporto al Tagesspiegel. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oggetto misterioso blocca l'aeroporto di Berlino. Il drone fantasma colpisce ancora

