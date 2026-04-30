Dopo l'infortunio di Modric, il centrocampista del Milan è passato da protagonista a elemento meno presente in rosa. Il club ha deciso di puntare su Jashari, che finora ha avuto poche occasioni di dimostrare il suo valore. Nonostante il recente infortunio, il giocatore non è stato considerato meno capace, e la società ritiene che possa rappresentare una risorsa importante per il futuro.

"Ottimo investimento, ottimo valore. Ha avuto un infortunio e trovato poco spazio, ma non è diventato scarso. Ha 23 anni e sarà importante in futuro". Massimiliano Allegri dixit, alla vigilia di Milan-Juventus, in riferimento ad Ardon Jashari. Il futuro, potrebbe ben essere adesso, visto l’infortunio di Luka Modric che rende necessario schierare un “nuovo“ play, domenica alle 15 sul campo del Sassuolo. In estate l’inseguimento a colpi di rilanci, per strappare il 23enne svizzero a un osso duro sulle trattative come il Bruges. Accordo raggiunto a quota 34 milioni, più 3 di bonus. "Può giocare davanti alla difesa o nei due di metà campo" aveva chiarito Max.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dopo l’infortunio di Modric. Da colpo a oggetto misterioso. Milan, è il momento di Jashari

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