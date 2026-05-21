Cosa: Presentazione in anteprima mondiale di Roma Elastica, il nuovo attesissimo progetto cinematografico diretto dal regista visionario Bertrand Mandico.. Dove e Quando: Il film ha debuttato all’interno della prestigiosa e ricercata sezione Midnight Screenings del Festival di Cannes 2026.. Perché: Per immergersi in una rilettura onirica della Città Eterna, un’opera interamente girata in pellicola che omaggia i generi e le atmosfere del glorioso cinema italiano degli anni ’70 e ’80.. La magia immortale della Città Eterna torna a brillare sotto i riflettori della kermesse cinematografica più prestigiosa e ambita d’Europa, confermando ancora una volta il profondo legame tra la metropoli italiana e l’immaginario internazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Roma Elastica: il fascino della Capitale incanta Cannes

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