Basket USA a Reggio | il fascino del Lungomare incanta i talenti

A Reggio Calabria si è tenuta la Superfinal EYBL, evento di basket giovanile con circa 300 partecipanti tra staff, atleti e familiari. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni tra i più promettenti talenti del basket mondiale under 20. La manifestazione si è svolta sul Lungomare, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi che hanno seguito le partite e le attività sul territorio.

Circa 300 persone tra staff, atleti e familiari si sono riversate a Reggio Calabria in occasione delle Superfinal EYBL, portando sul territorio alcuni dei talenti giovanili più promettenti del basket mondiale sotto i 20 anni. Tra gli ospiti internazionali figurano i membri del Rens United, arrivati dagli Stati Uniti per la competizione, che hanno condiviso la propria percezione della città, passando dalla bellezza dei panorami naturali al calore umano della popolazione locale. L’impatto di un evento internazionale sulla percezione del territorio. Il passaggio di una delegazione americana legata al basket d’élite ha offerto uno sguardo inedito su una realtà che spesso fatica a comunicare il proprio valore oltre i confini regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket USA a Reggio: il fascino del Lungomare incanta i talenti Samira Lui incanta il set: Garko ammette il fascino irresistibile del nuovo personaggioIl 30 gennaio, durante la puntata di *La Ruota della Fortuna* condotta da Gerry Scotti, il palco di Torino ha acceso un’atmosfera elettrica grazie... Ferrara: Talenti a 4 mani, il duo Cuccurullo-Russo incanta il Ridotto.Ferrara in Musica: Il Duo Cuccurullo-Russo e i Talenti del Conservatorio Frescobaldi in Concerto Oggi al Ridotto Ferrara si prepara ad un pomeriggio... Temi più discussi: Quattro giorni di basket europeo: Reggio Calabria ospita la EYBL Under 20 · ilreggino.it; A Reggio le Superfinal EYBL U20: parte col botto la prima giornata – FOTO; Reggio capitale del basket giovanile europeo: dodici squadre alla Superfinal EYBL Under 20 tra sport e promozione del territorio; Dal 9 al 12 aprile a Reggio la fase finale della European Youth Basketball League. A Reggio le Superfinal EYBL U20: parte col botto la prima giornata – FOTOIl PalaCalafiore e la rinnovata Palestra Piero Viola hanno acceso i riflettori sulla fase finale della European Youth Basketball League Under 20. Dodici squadre da 7 nazioni (USA ed Europa) si conte ... citynow.it Reggio Calabria, tutto pronto per le EYBL SuperFinal U20: evento pazzesco con talenti da Europa e USADal 9 al 12 aprile 2026, la città di Reggio Calabria sarà protagonista assoluta del basket giovanile europeo ospitando la EYBL Superfinal Under 20, la fase finale della European Youth Basketball Leagu ... strettoweb.com Basket, il presidente dell’Olimpia Milano Pantaleo Dell’Orco: «Contatti con Oaktree (il fondo proprietario dell'Inter), ma niente di concreto» x.com FUTURO OLIMPIA MILANO Parla il presidente Dell'Orco: «Con Oaktree nulla di concreto. Solo parole al momento». Confermato l'impegno del club con EuroLega, in attesa degli sviluppi delle trattative con NBA. Così Dell'Orco: https://www.pianetabasket.co - facebook.com facebook