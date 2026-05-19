Verona-Roma | confermato il divieto per i tifosi ospiti

La Prefettura di Verona ha annunciato che i tifosi della Roma residenti nella provincia di Roma non potranno assistere alla partita contro l’Hellas Verona, in programma domenica sera allo stadio Bentegodi. La decisione riguarda il divieto di trasferta per i supporter ospiti, che rimarrà in vigore per questa occasione. La misura si applica esclusivamente ai tifosi residenti nella provincia di Roma e non coinvolge altre categorie di spettatori.

La Prefettura di Verona ha confermato il divieto assoluto di trasferta per i tifosi della Roma residenti nella provincia capitolina in vista dell’ultima e decisiva sfida di campionato contro l’Hellas Verona, in programma domenica sera allo stadio Bentegodi. Nonostante l’entusiasmo travolgente scatenato dalla vittoria nel derby e la concreta possibilità di centrare la qualificazione in Champions League, le autorità di pubblica sicurezza hanno deciso di mantenere la linea del massimo rigore. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, la strada di un dialogo istituzionale per ottenere una deroga straordinaria non è mai stata percorribile, soprattutto alla luce dei recenti e tesi fatti di cronaca che hanno coinvolto le due tifoserie negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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