Harakiri Juventus solo un pari con il retrocesso Verona e la corsa Champions si complica

Nella sfida tra Juventus e Verona terminata 1-1, i bianconeri non sono riusciti a ottenere i tre punti necessari per migliorare la loro posizione in classifica. La rete di Bowie al 34’ del primo tempo è stata pareggiata da Vlahovic al 17’ della ripresa. La formazione di casa ha schierato un 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali, mentre Kelly è stato sostituito al 35’ del secondo tempo.

Juventus-Verona 1-1 RETI: 34'pt Bowie, 17'st Vlahovic. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 5, Kelly 6 (35'st Koopmeiners sv); McKennie 6.5, Locatelli 6, Thuram 5.5 (1'st Vlahovic 7), Cambiaso 6 (30'st Boga 6); Conceicao 7 (35'st Zhegrova 6.5), Yildiz 5; David 5 (24'st Miretti 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Adzic, Kostic, Openda. Allenatore: Spalletti 6. VERONA (3-5-1-1): Montipò 6; Nelsson 6, Edmundsson 6.5, Frese 6.5; Belghali 5.5, Akpa Akpro 6, Gagliardini 6, Bernede 6 (35'st Harroui sv), Bradaric 6.5 (26'st Slotsager 6); Suslov 6 (26'st Lovric 6); Bowie 7. In panchina: Perilli, Toniolo, Sarr, Lirola, Isaac, Cham, Fallou, Vermesan.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Harakiri Juventus, solo un pari con il retrocesso Verona e la corsa Champions si complica Notizie correlate La Juventus rallenta ancora: la corsa Champions si complicaL’1-1 contro il Sassuolo rappresenta un campanello d’allarme per la Juventus, che rallenta nel momento decisivo della stagione. Leggi anche: La Juve frena in corsa Champions, pari col Verona: gongolano Milan, Como e Roma