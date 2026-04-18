Roma si accende | i musei restano aperti fino alle 2 di notte

Sabato 23 maggio 2026, Roma ospiterà la sedicesima edizione della Notte dei Musei, durante la quale i principali musei e siti culturali della città rimarranno aperti fino alle 2 di notte. L’evento coinvolge numerose strutture statali e private, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare le collezioni in orari insoliti. La manifestazione si svolge tradizionalmente in una sola sera, attirando un pubblico vario e appassionato di arte e storia.

Sabato 23 maggio 2026, la città di Roma vivrà la sua sedicesima edizione della Notte dei Musei, un appuntamento che estenderà l’apertura dei siti culturali fino alle ore 02:00 del mattino. L’iniziativa, che si svolge in contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, vedrà i Musei Civici e numerosi altri spazi espositivi della capitale pronti ad accogliere il pubblico dalle 20:00, con l’ultimo ingresso fissato per l’una di notte. La gestione dell’evento è affidata a Zètema Progetto Cultura, in coordinamento con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e l’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma si accende: i musei restano aperti fino alle 2 di notte Notizie correlate Roma, torna la Notte dei Musei 2026: apertura straordinaria fino alle 2“La grande trasformazione di Roma passa anche dalla cultura e da iniziative come ‘La Notte dei Musei di Roma’. Giulianova: musei aperti fino alle 20.00 per le PasquaGiulianova accoglie visitatori tra il 2 e il 6 aprile con aperture speciali per i Musei Civici. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Natale di Roma, la Capitale si accende: quattro giorni di eventi gratuiti in tutta la città; Tra caos e armonia, l’Inaf accende Roma e Foligno; FESTA DELLA RESISTENZA; Roma accende i riflettori sul Made in Italy Day: capitale umano e strategia al centro. Lotta Champions, si infiamma la corsa al quarto posto: Milan, Juve, Como e Roma in volata per due posti: calendari a confrontoLotta Champions, si infiamma la corsa al quarto posto: Milan, Juve, Como e Roma in volata per due posti: calendari a confronto ... calcionews24.com Malen trascinatore, tripletta al Pisa: la Roma aggancia la Juve e accende la corsa ChampionsFa tutto l'olandese che sale a quota 10 reti in campionato, Gasperini affonda Hiljemark e si rialza dopo la manita di San Siro ... tuttosport.com Nessun forfait in arrivo per Sir Claudio che, salvo sorprese, sarà regolarmente in tribuna per assistere a Roma-Atalanta - facebook.com facebook Panata non ha dubbi: Jannik può vincere sia Roma che Parigi #Tennis #ATP #Sinner x.com