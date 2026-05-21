Rolando Maran | L’Albania è una grande emozione L’Italia 1982 la migliore Nazionale di sempre
Rolando Maran ha assunto il ruolo di allenatore della nazionale albanese e ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura. Durante un’intervista, ha parlato delle sue emozioni legate alla scelta e ha menzionato come la sua esperienza nel calcio italiano, in particolare la squadra del 1982, rappresenti il miglior esempio di Nazionale. Le sue parole sono state concentrate sulla passione e sulla storia del calcio italiano, lasciando trasparire il suo legame personale con quel periodo.
Rolando Maran, diventato nuovo ct dell’Albania, ha rilasciato queste dichiarazioni anche sull’Italia. Le dichiarazioni. Di squadre in Italia ne ha allenate davvero tante. Adesso Rolando Maran è stato nominato CT dell’Albania: sarà la sua prima volta all’estero ed è l’occasione per trarre un bilancio di oggi e di ieri. Il mister lo ha fatto con La Gazzetta dello Sport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano CAMBIARE VITA A 62 ANNI « Perché quando l’Albania mi ha chiamato, mi sono emozionato. Ho subito percepito che è una nazione con orgoglio e senso di appartenenza incredibili ». DOVE VIVRA’ « A Tirana. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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