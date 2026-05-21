Rolando Maran | L’Albania è una grande emozione L’Italia 1982 la migliore Nazionale di sempre

Rolando Maran ha assunto il ruolo di allenatore della nazionale albanese e ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura. Durante un’intervista, ha parlato delle sue emozioni legate alla scelta e ha menzionato come la sua esperienza nel calcio italiano, in particolare la squadra del 1982, rappresenti il miglior esempio di Nazionale. Le sue parole sono state concentrate sulla passione e sulla storia del calcio italiano, lasciando trasparire il suo legame personale con quel periodo.

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