Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, ha parlato a Rai Sport prima della partita playoff contro l’Irlanda del Nord. Ha dichiarato di provare grande emozione e di sentirsi orgoglioso di essere tornato in Nazionale. Pisilli ha anche sottolineato la forza del gruppo azzurro, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole sono state rilasciate a Coverciano, sede della nazionale italiana.

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© Calcionews24.com - Italia, Pisilli sicuro: «Una grande emozione e un motivo di orgoglio per me tornare in Nazionale. Siamo un gruppo forte»

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